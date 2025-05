Inteligência humana é o superpoder da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) está a reescrever as regras do mundo laboral e a forma como as pessoas trabalham, gerando sentimentos contraditórios, entre gestores e trabalhadores. A IA tem potencial para gerar eficiências significativas na forma como as empresas operam e também contribuir para um futuro do trabalho mais próspero e gratificante para todos, mas, para que ambos os objetivos sejam possíveis, é necessário que os líderes promovam uma cultura positiva e invistam na formação dos seus funcionários.