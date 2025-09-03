Está na hora de a WWE voltar a Portugal

A pergunta já não devia ser “será que a WWE volta a Portugal?”, mas sim: "como é que ainda não voltou?".

A WWE (maior companhia de wrestling do mundo) vive, sem sombra de dúvidas, uma das fases mais globais e entusiasmantes da sua história. O sucesso da parceria com a Netflix, o boom do conteúdo nas redes sociais, e os recordes atrás de recordes em eventos internacionais são a prova clara de que o wrestling é, novamente, um fenómeno global.

E nesse panorama mundial, Portugal já deixou de ser apenas um país espectador para se afirmar como um mercado ativo, engajado e apaixonado.

Quem acompanha os rankings semanais da Netflix em Portugal já deve ter reparado: o conteúdo da WWE aparece constantemente no Top 10. Seja com os documentários como o WWE Unreal (que se foca no behind the scenes e conta como tudo é feito) ou com os programas semanais do RAW e SmackDown, a verdade é que há público português fiel e ativo a consumir WWE semanalmente.

E isto não são apenas números – são sinais claros. A WWE está a entrar nas casas portuguesas como nunca antes. Já lá vai o tempo de ver wrestling nas manhãs de sábado na SIC Radical; o streaming permite um contacto mais direto e imediato com o produto e os fãs estão a responder à altura. Esse movimento é igualmente visível nas páginas portuguesas nas redes sociais, bem como no engajamento no X (antigo Twitter) em qualquer assunto que meta a WWE.

Por outro lado, o recente sucesso da WWE em Paris é mais do que um caso isolado: foi um sinal para a Europa. Uma arena completamente esgotada, um público vibrante que foi elogiado por toda a gente e uma atmosfera digna de WrestleMania. A mensagem está dada: a Europa está sedenta da WWE ao vivo.

E se há uma coisa que se tornou visível nesses eventos internacionais, é que os fãs portugueses não faltam. Seja em Paris, em Barcelona ou em Bruxelas, há sempre uma bandeira de Portugal a destacar-se na multidão. Até na distante Las Vegas, Estados Unidos, onde brilhou o megaevento anual Wrestlemania 41, não faltou a orgulhosa bandeira das Quinas.

Ora, se a WWE está a apostar fortemente em tours europeias, então Portugal tem todas as condições para estar na rota em 2026.

Quem esteve presente nos eventos em Lisboa, conhece bem a nossa energia como público, mas foi já em 2017 que tivemos pela última vez o privilégio de os receber. E esse evento não foi um qualquer: contámos com a presença de Triple H que nos surpreendeu ao fazer aqui um dos seus últimos combates.

Para juntar a isto tudo, Lisboa tem andado no radar das grandes produções americanas, com vários filmes e séries de Hollywood bem como produções da Netflix a escolherem a capital portuguesa para filmagens. A cidade tornou-se num hotspot para o turismo internacional, incluindo o norte-americano. Há voos diretos, há uma ligação cultural e há um público jovem que consome entretenimento global.

Portugal já não é apenas um país que vê wrestling mas que o “vive”. Chegou a altura de deixar de o ver apenas no ecrã e voltar a senti-lo na pele, na voz e no coração.

Que seja em breve que nos voltemos a ver, WWE.