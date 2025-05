No Dia Internacional dos Museus, que foi celebrado no passado dia 18 de maio, assinalamos mais um passo fundamental para a preservação, divulgação e democratização do património cultural português. O projeto "Património Cultural 360", iniciado em Outubro de 2023 é promovido pela Património Cultural, I.P., em parceria com Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E. e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, visa digitalizar bens culturais móveis e 65 museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos portugueses, disponibilizando-os online de forma universal e gratuita.

A implementação de um projeto desta magnitude enfrenta vários desafios, em particular a diversidade e complexidade dos bens culturais assim como a integração de diferentes sistemas e plataformas para a disponibilização online dos conteúdos. Outro desafio é a formação contínua dos profissionais envolvidos, garantindo que possuam as competências necessárias para lidar com as novas tecnologias e metodologias de trabalho.

Apesar dos desafios, o projeto oferece inúmeras oportunidades. A digitalização permite uma melhor inventariação e a preservação digital dos bens culturais. A sua disponibilização online oferece novas formas de interação e aprendizagem, enriquecendo a experiência do público nacional e internacional. Para os investigadores, a digitalização proporciona uma base de dados rica e acessível, impulsionando a investigação científica e a inovação em diversos campos do conhecimento. A colaboração com diversas instituições nacionais e internacionais reforçam a posição da NOVA e de Portugal na rede cultural europeia e facilitam o intercâmbio de boas práticas e conhecimentos. A aplicação da informação que estamos a adquirir terá ainda um maior impacto através do financiamento recentemente obtido no âmbito do programa DigitalTwins4SmartTerritories (DT4ST).

A Universidade NOVA de Lisboa desempenha um papel fundamental neste projeto, numa colaboração entre a NOVA FCT e a NOVA FCSH, sendo a participação da NOVA FCT assegurada pelos Departamentos de Conservação e Restauro (DCR) e de Informática (DI), com os centros de investigação VICARTE – Vidro e Cerâmica para as Artes e NOVA LINCS – Laboratory for Computer Science and Informatics. Esta colaboração resulta numa equipa coordenada por Nuno Correia (DI) e Márcia Vilarigues (DCR).

O DCR contribui com a sua experiência em conservação e restauro, assegurando que os bens culturais sejam tratados de forma adequada durante o processo de digitalização, assim como uma correta modelação dos materiais históricos. O DI, por sua vez, coordena a aplicação de tecnologias avançadas de aquisição e modelação 3D permitindo a criação e disponibilização de representações digitais de alta qualidade dos objetos e espaços. Este é um projeto interdisciplinar e de promoção da inovação no contexto cultural e tecnológico. Estamos a contribuir para a construção de um legado cultural acessível e sustentável, alinhado com os objetivos do Plano de Recuperação e Resiliência e com as necessidades da sociedade contemporânea.

Trata-se de uma iniciativa ambiciosa e transformadora que visa preservar, divulgar e democratizar o acesso ao património cultural português. Apesar dos desafios, as oportunidades criadas pela digitalização são vastas e impactam positivamente a sociedade, a cultura e a ciência. Ao promover a inclusão, a educação e a internacionalização, o projeto "Património Cultural 360" contribui para a afirmação da identidade cultural de Portugal e para o fortalecimento da sua presença no contexto europeu e global.

Márcia Vilarigues, professora do Departamento de Conservação e Restauro da NOVA FCT