Sendo tradição que, em muitos países, tem origens nos cultos, o dia de muitas profissões está associado a datas simbólicas dos respetivos calendários religiosos. É o caso do Dia do Médico, no Brasil, que se comemora a 18 de outubro, tendo como padroeiro São Lucas, e que em Portugal se comemora a 18 de junho, honrando Hipócrates, o médico grego que nasceu por volta de 370 a.C. e foi considerado o pai da Medicina.

A 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de maio de 1820, sendo que no Brasil, ao dia 20 do mesmo mês, honra-se o Técnico e Auxiliar de Enfermagem, data em que se homenageia todos os profissionais que se dedicam a cuidar da saúde das pessoas, auxiliando os demais profissionais do ramo, como médicos e enfermeiros.

Sendo datas meramente simbólicas, não trazendo qualquer benefício monetário para os profissionais, também não trazem custos associados aos que decidem a criação dos referidos dias comemorativos. Servem sim para honrar e relembrar à sociedade que os profissionais muitas das vezes são postos à prova e em algumas delas com custos pessoais, a nível familiar e/ou de saúde.

Servem também estes dias para relembrar os próprios profissionais do dever e da responsabilidade do bem fazer e do bem servir, da necessidade da prática de humanizar as suas intervenções na sua profissão.

Porque acreditamos que os Técnicos Auxiliares de Saúde são peças fundamentais na engrenagem de qualquer instituição que tenha o ónus de cuidar, seja em cuidados de saúde ou na promoção do bem-estar dos nossos idosos, tanto ao nível do setor público, como social ou privado, promovemos uma petição para ser entregue na Assembleia da República, para que o dia 22 de dezembro seja a data escolhida para se comemorar o dia do TAS em Portugal.

A data foi aquela em que por fim, após uma luta de 16 anos, foi publicada em Diário da República a criação da referida carreira especial de saúde de Técnico Auxiliar de Saúde, reconhecendo a especificidade destes profissionais nas equipas multidisciplinares da promoção de cuidados de saúde e também do setor social.

A título de mera curiosidade, neste dia comemora-se também Santa Francisca Xavier Cabrini, que dedicou a sua vida aos órfãos e enfermos, criando centros de assistência em Itália, Espanha, Grã-Bretanha e várias regiões dos Estados Unidos, América Central, Argentina e Brasil.

Desse modo, espera-se que os profissionais que se revejam nesta profissão, e mesmo a sociedade civil, assinem a petição que está a decorrer (aqui), tendo como necessidade numérica para ser apreciada pela AR 7250 assinaturas e sabendo que existe uma proposta do PAN para que esse dia 22 de dezembro seja reconhecido como o Dia do Técnico Auxiliar de Saúde. É preciso o empenho de todos para que seja reconhecido e valorizado tudo aquilo que damos à sociedade.

Presidente da Direção da APTAS