Adoro pessoas com um sorriso quando me vêem. Adoro pessoas que não têm inveja de mim e do meu viver. Adoro pessoas que não entram em rivalidade e competição comigo, ao invés, enaltecem os meus êxitos, não deixando de me chamar à atenção de algo que tenha feito menos bem. Adoro pessoas que não me falam constantemente de doenças, dos seus problemas, etc.

Eu também tenho problemas e chatices. As pessoas esquecem-se que a vida delas, com algumas nuances, é igual à minha, à nossa.

Adoro pessoas divertidas, alegres, com humor e algum poder de encaixe. Adoro pessoas bonitas por fora, mas também pessoas bonitas por dentro. Adoro pessoas positivas e que estão de bem com a vida. Adoro pessoas que me aceitem como eu sou, apesar de nem sempre estarem de acordo com o que penso e faço, no fundo, pessoas que me toleram.

Adoro pessoas com berço, educadas e bem formadas, o que não passa por terem uma qualquer licenciatura; mas têm uma licenciatura de boas maneiras e saber estar. Adoro pessoas que, quando elogio algo nelas, não se esquecem que eu também tenho, sou e faço coisas boas. No fundo, gente que gosta de mim, ou por isto ou por aquilo.

Adoro pessoas que não me conhecem de lado nenhum, mas são simpáticas e me procuram ajudar no dia-a-dia em pequenas coisas, que me dão um enorme prazer e tornam o meu dia belo. Adoro pessoas que sabem acolher os outros e ter uma conversa com conteúdo. Adoro pessoas que gostam de uma boa fofoca sem malícia e sem prejudicar outrem.

Adoro pessoas cuidadas, clean e cultas, que tanto sabem comprar um perfume como um bom livro. Adoro pessoas com quem aprendo sempre qualquer coisa. Adoro pessoas que dizem: "obrigado", "com licença", "desculpe". Adoro pessoas desenrascadas e autónomas que consigam, perante um problema, resolvê-lo.

No fundo adoro pessoas que são boas para mim, é essa gente que procuro. Mas essas pessoas são uma espécie em vias de extinção. É preciso um "manual de como ser boa pessoa", uma pessoa não ser "filha-da-mãe" e ficar feliz com o mal dos outros, andar constantemente a azucrinar a cabeça dos outros e destilando inveja, ciúme e maldade.

Há muitas pessoas de mal com a vida, mas isso é um problema delas, não tem que sobrar para os outros.

Fundador do Clube dos Pensadores// Escreve ao abrigo do antigo AO