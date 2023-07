É tempo de trazer a palco os melhores do mundo — os animais — e um evento com muito para dizer: o Pet Festival. Nesta sua conversa com a Nadja, o Bruno Ferreira, Gestor de Exibições da Feira Internacional de Lisboa, fala sobre a importância da integração dos animais no quotidiano e nas atividades de lazer das comunidades.

Mais do que um espaço livre para todos, o Pet Festival é um ponto de encontro para os entusiastas que se juntam para discutir os temas do setor, socializar e partilhar experiências acompanhados de toda (mas mesmo toda) a família.

É também a oportunidade para entrar em contacto com alguns dos maiores especialistas e com as marcas. Vamos a isto?