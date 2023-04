Deixem-me falar-vos sobre o Pedro. Estão a ver o brilho no olhar que tantas vezes falo? O Pedro representa-o na mais pura formas que existe. Com 19 anos decidiu começar a empreender.

Descobriu uma necessidade e arranjou forma de a colmatar. Aí nasceu a Polisport. Hoje, está presente em mais de 80 países e é líder no mundo (!) na venda de cadeiras para bicicletas. Abordámos o passado do Pedro, as suas paixões, visão de liderança e princípios de empreendedorismo. Vale muito a pena ouvir!