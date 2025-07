E se lhe dissermos que é possível, em apenas nove dias, conhecer aquilo que Itália tem de melhor?

Selecionámos, cuidadosamente, um roteiro que o convida a visitar os monumentos mais imponentes, explorar os belos parques naturais e claro, experimentar o melhor que a gastronomia italiana tem para oferecer.

Descubra os destinos que vão conquistar o seu coração.

Dia 1 – Lago di Como

Lago di Como créditos: Matilde Carinhas

Se vier de Lisboa ou Porto, recomendamos apanhar um voo para Milão. Esta, para além de ser uma cidade muito bem conectada, costuma ter voos a preços competitivos.

A aventura vai começar na estação de Milano Centrale, onde vai apanhar um comboio para Como San Giovanni. Cerca de uma hora de viagem depois, chega a uma pequena vila situada na margem do Lago di Como. Aqui, permita-se perder-se em todas as pequenas ruas que o levarão a recantos escondidos.

De seguida, apanhe um ferry até Bellagio. Pode escolher entre um percurso mais rápido, ou um mais lento. Apesar de o mais rápido parecer mais cómodo, se optar pelo ferry mais lento poderá apreciar as paisagens de uma outra perspetiva. Prometemos que não se vai arrepender!

Já em Bellagio, aproveite para parar nas lojas locais que vai encontrando pelo caminho. Os artesãos italianos mostram-se muito disponíveis para partilhar a sua arte e pode ser que encontre o souvenir perfeito para levar para casa. Antes de seguir caminho, aproveite para comprar uma fatia de pizza (al taglio, como se diz por lá) e almoce junto à água.

Por fim, apanhe um último ferry até Varenna. Esta é uma viagem curta – cerca de 20 minutos – mas conta com algumas das vistas mais bonitas do Lago. Ao chegar, recomendamos que faça a travessia que junta a Riva Garibaldi e a Via del Prestino. No fim da segunda, vai encontrar uma praia pitoresca onde pode aproveitar para molhar os pés ou, se se sentir com coragem, dar um mergulho.

De Varenna para Milão, o comboio é a melhor opção. Com uma duração de cerca de uma hora, esta viagem leva-o à estação central, perto da qual recomendamos reservar alojamento.

Se quiser começar a sua jornada gastronómica no primeiro dia, recomendamos a Osteria da Fortunata, onde pode comer a tradicional pasta fresca, enquanto observa o processo de produção.

Dia 2 – Milão e Verona

Milão e Verona créditos: Matilde Carinhas

Para arrancar bem o segundo dia, recomendamos uma visita aos principais pontos turísticos de Milão. Comece por se deslocar para a Piazza del Duomo, que pode visitar por dentro e até mesmo subir ao topo para ter uma das vistas mais privilegiadas da cidade. De seguida, mesmo ao lado do Duomo, visite a Galleria Vittorio Emanuele I, e lave os olhos com a alta-costura na cidade da moda.

Ainda antes de partir para o destino seguinte, não perca uma visita a Brera. Este é o bairro dos artistas, onde a arquitetura, a escultura e a pintura se encontram. É também casa da Pinacoteca di Brera, uma das mais importantes coleções de arte em Milão.

É agora a hora de voltar a entrar no comboio, rumo à cidade do amor – Verona. Com apenas uma tarde, a primeira paragem tem de ser a Arena di Verona. Rodeada de esplanadas que convidam a um aperitivo, este é um dos monumentos mais emblemáticos da cidade.

Seguindo para o centro, pela Via Giuseppe Mazzini, chegará à Piazza Erbe, onde pode apanhar uma das ruas laterais até ao cenário da maior tragédia romântica da literatura, a Casa di Giulietta. E nem precisa de comprar bilhete para poder ver a estátua de Giulietta e garantir que vai encontrar o amor verdadeiro — segundo reza a lenda, tem de tocar-lhe no peito para o seu destino se concretizar.

Para terminar o dia da melhor maneira, suba de funicular até ao Castel di San Pietro, onde pode ver o pôr do sol sobre a cidade. Ao descer a encosta do castelo, vai-se chegar ao bairro de Veroneta, local ideal para reservar um alojamento para a noite.

Dia 3 – Veneza

Veneza créditos: Matilde Carinhas

O terceiro dia começará com uma viagem até Veneza. Na cidade dos canais, comece por ir até à Piazza San Marco e visitar a Basílica di San Marco, o Palazzo Ducale e a Biblioteca Nazionale Marciana. Estes são monumentos incontornáveis da história veneziana.

Um outro ponto imperdível é o Mercado di Rialto, assim como a Ponte de mesmo nome. Explore as lojas de artesanato, onde poderá encontrar e comprar produtos típicos da região, como peças em vidro de Murano ou as famosas máscaras do Carnaval de Veneza. Faça uma pausa para provar os gelados artesanais da Suso e já com as energias repostas dirija-se para a Ponte dell’Academia que, para além de ter uma vista panorâmica, é a porta para o bairro de Dorsoduro, um dos mais típicos e sossegados da cidade.

Depois de um dia intenso, a melhor forma de terminar é a comer uma pizza no restaurante 1001 Gourmet.

Dia 4 – Bolonha

Bolonha créditos: Matilde Carinhas

No quarto dia de viagem, é tempo de rumar até à região da Emilia Romagna, onde nos vamos encontrar com La Rossa, a cidade mais vermelha de Itália.

Chegando a Bolonha, a primeira paragem vai ser a Piazza Maggiore e ali verá a Fontana di Nettuno, famosa pela sua natureza um quanto… provocatória. De seguida, siga para o Mercato di Mezzo, onde a gastronomia regional está em destaque. Aqui vai encontrar pasta fresca, charcutaria e queijos. Enquanto passeia pela cidade, faça um desvio até à Piccola Venezia, um local mágico escondido por detrás de uma pequena janela.

Ao fim da tarde, recomendamos uma visita ao Santuario Madonna di San Luca. Este fica fora das portas da cidade e tem dois acessos possíveis: apanhar um autocarro ou seguir o percurso pedestre que, por entre arcadas, o levará ao topo do monte.

À mesa? É impossível ir a Bolonha sem experimentar ragù alla Bolognese. Tanto na Trattoria Trebi como na Trattoria del Rosso uma coisa é garantida: vai ficar de barriga cheia e ainda chorar por mais.

Dia 5 – Florença

Florença créditos: Matilde Carinhas

Oficialmente a meio da viagem, é altura de ir até à cidade que respira arte. Em Florença a arquitetura é de fazer o queixo cair e as ruas são como uma exposição a céu aberto. Assim sendo, comece no Mercato Centrale e siga até Santa Maria di Fiori. Atravesse o rio pela Ponte Vechia e aproveite um dos belos jardins que cobrem a encosta.

Quer seja pintura ou na escultura, na Galleria Ufizzi ou na Galleria della’Academia, estão presentes algumas das mais famosas obras renascentistas. Faça uma pausa junto ao David de Michelangelo e deixe-se levar pela beleza do Nascimento de Vénus, de Botticelli. Para conseguir a melhor vista sobre a cidade suba até à Piazzale Michelangelo, onde a arte de rua, o comércio local e a música se encontram.

A arte reflete-se também na culinária florentina. Não pode deixar a cidade sem provar a emblemática foccacia do All’Antico Vinaio e o affogato do Vivoli.

Dia 6 – Cinque Terre

Cinque Terre créditos: Matilde Carinhas

Florença é um ótimo ponto de partida para uma escapadinha de um dia. O parque natural de Cinque Terre é o plano ideal. Pode optar por um dia mais desportivo e realizar o percurso pelos trilhos, ou escolher comprar o passe de um dia para visitar as terras de comboio.

Independentemente da opção que considere mais adequada, é necessário que apanhe um comboio até La Spezia. A partir daí pode decidir qual a melhor opção para os seus objetivos. Não se esqueça de levar fato de banho para poder nadar nas águas cristalinas da Riviera Italiana.

Comece por Monterosso al Mare. Esta é a terra mais distante de La Spezia e destaca-se pelas suas praias que, apesar de terem em grande parte acesso pago, garantem algumas áreas abertas a todos os banhistas. Siga para Vernazza. Se optar por fazer o percurso de comboio, suba parte do trilho no sentido Monterosso, até chegar a um miradouro onde pode ver a pequena vila piscatória que, com as suas casas coloridas, vai roubar-lhe o coração.

Depois de Vernazza segue-se Corniglia. Esta é a terra mais alta, mas que promete surpreender. É o lugar perfeito para fazer uma pausa para almoçar, uma vez que tem uma vasta oferta gastronómica a preços mais acessíveis.

Da parte da tarde, comece por ir até Manarola. Apesar de pequena em tamanho, é um lugar mágico e cheio de personalidade. Pode aproveitar para dar um mergulho junto às formações rochosas, ou desfrutar da vista que lhe oferece qualquer um dos seus miradouros.

De Manarola a Riomaggiore são apenas dois minutos de comboio. A última das cinco terras foi crescendo ao longo da encosta, o que a torna numa mina de ouro no que diz respeito a vistas panorâmicas.

Quando o dia chegar ao fim, apanhe de novo o comboio para La Spezia e retorne a Florença.

Dia 7 – Roma

Roma créditos: Matilde Carinhas

Chegados à capital, a visita deve arrancar pelo Colosseo e Foro Romano. Se quiser entrar em ambos os monumentos, marque a visita online com alguma antecedência, para garantir que tem bilhete. Caminhe até à Fontana di Trevi e não deixe de atirar uma moeda por cima do ombro, se deseja encontrar o amor verdadeiro. Aproveite para almoçar no Piccolo Buco, uma das pizzarias mais famosas da cidade.

Visite a Piazza del Popolo e suba até à Villa Borghese, o coração verde de Roma. Aqui tem diversas opções que garantem uma tarde de qualidade. Pode alugar carros a pedais, ou um barco a remos para passear no lago o caso prefira ficar sossegado, este é o lugar perfeito para estender uma toalha e fazer um piquenique. Vá até ao Pincio onde pode ver o sol a pôr-se sobre a Città Eterna.

Para jantar, recomendamos que vá até Trastevere. Este é um dos bairros mais movimentados da cidade; em cada canto há um artista e um bom restaurante. Para uma refeição tradicional, recomendamos que experimente o Carlo Menta ou o Tonnarello. Se procurar uma opção mais prática, não pode deixar de provar um trapizzino.

Dia 8 – Roma e Nápoles

Roma e Nápoles créditos: Matilde Carinhas

Já na reta final desta viagem, o penúltimo dia vai ser dividido entre Roma e Nápoles. Comece a manhã no Campo di Fiori, o mercado mais antigo de Roma, que ainda se encontra em funcionamento, e siga para a Piazza Navona, sem se esquecer de entrar na igreja de Sant'Agnese in Agone. A última paragem na capital vai ser o Panteão, que pode visitar comprando um bilhete previamente.

À tarde, rume a Nápoles, a cidade mais italiana de Itália. Comece por explorar o centro histórico, onde destacamos o Duomo di Napoli, a Capela de San Gennaro e a Galleria Umberto I. Visite também os Quartiere Sagnoli e mergulhe no encanto e na tradição napolitana. Na capital da pizza, não pode deixar as suas refeições ao acaso. Experimente a L'Antica Pizzeria da Michele, onde vai encontrar a pizza na sua forma mais autêntica.

Dia 9 – Costa Amalfitana

Amalfi créditos: Matilde Carinhas

O último dia de viagem será dedicado a um dos tesouros mais cobiçados do país – a Costa Amalfitana. Para lá chegar, apanhe um metro partindo da estação de Napoli Centrale até Sorrento. Aqui, recomendamos o passe de um dia de autocarro, que permite que chegue a todas as vilas de forma prática e sem preocupações.

A Costa tem muito para explorar, no entanto, para uma viagem de um dia, recomendamos começar pela grande joia da região, Positano. Para conseguir aquelas fotografias dignas de postal, sugerimos duas localizações. A primeira é o Viale Pasiteia, um local mais calmo, longe da confusão provocada pelos turistas. A segunda, a Via Cristoforo Colombo, que começa no centro de Positano e segue até ao local onde pode apanhar de novo o autocarro.

Pare em Amalfi, a vila que dá nome à costa. Vá até ao Duomo di Sant'Andrea Apostolo, uma autêntica obra-prima arquitetónica que merece uma visita. Aqui vai encontrar diversas opções de comércio, ideais para comprar souvenirs locais. Para descansar e desfrutar da praia, o melhor é ir até Atrani, uma vila caracterizada pela sua encosta coberta de casas pintadas de branco, ou Fuore di Furore, uma praia escondida por detrás de uma ponte, cheia de encanto.

Assim termina esta intensa aventura. Em Nápoles, pode apanhar um voo de volta, já que, a partir deste aeroporto, existem opções bastante económicas e confortáveis.

