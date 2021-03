Utilizadores na América do Norte e de outras partes do mundo, incluindo em Portugal, informaram acerca de problemas com os serviços de mensagens do Facebook, bem como no Instagram, também detido pela empresa liderada por Mark Zuckerberg.

De acordo com o Downdetector, que informa acerca cortes de serviços digitais através de reportes de utilizadores, o 'apagão' chegou a afetar 90% de utilizadores de Whatsapp em todo o mundo.

A quebra no serviço afetou vários dos serviços mais populares da internet, sendo o Whatsapp o principal método de comunicação das pessoas em todo o mundo.

O Whatsapp tem cerca de 2.000 milhões de utilizadores mensais ativos, o que a torna na aplicação de mensagens mais utilizada no mundo.

Os problemas começaram a ser detetados cerca das 17:00 (hora de Lisboa).

Até ao momento, a página do Facebook que comunica o estado dos seus serviços e aplicações para programadores ainda não comunicou qualquer problema sério e assegura que o estado do Facebook é "saudável".

