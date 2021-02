"O primeiro pouso será feito na Lua com o nosso foguete híbrido nacional, que será colocado em órbita no final de 2023 por meio da cooperação internacional", disse o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, num comunicado publicado hoje no jornal Hürriyet.

Erdogan anunciou que o programa espacial tem dez objetivos estratégicos, incluindo enviar um astronauta turco ao espaço, melhorar a tecnologia dos satélites e criar uma base para o lançamento de foguetes, mas insistiu que a prioridade é pousar na Lua para comemorar o centenário da República Turca em 2023.

"Se Deus quiser, vamos para a Lua", acrescentou o Presidente turco.

O ministro da Indústria e Tecnologia, Mustafa Varank, disse hoje que a Turquia chegou a acordo com vários países para desenvolver o programa espacial e que está a negociar com outros.

"Estamos prestes a assinar outros acordos com o Paquistão e o Azerbaijão. Também continuamos as negociações com as autoridades e com empresas dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Índia e China", disse o ministro à agência de notícias Anadolu.

Erdogan conversou há duas semanas com o presidente da SpaceX, Elon Musk, sobre a cooperação em tecnologias espaciais, embora até agora nenhum acordo concreto tenha sido anunciado.

Em cooperação com a SpaceX, a Turquia colocou o satélite Türksat 5A em órbita em janeiro e o lançamento do Türksat 5B está programado para o segundo trimestre deste ano.

