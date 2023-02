Em comunicado, a empresa revelou que a aplicação vai ter o nome internacional ERNIE Bot. ERNIE é um modelo de linguagem introduzido pelo Baidu em 2019, cujo nome deriva da frase em inglês Enhanced Representation through Knowledge Integration ("representação aprimorada por meio da integração do conhecimento", em português).

O anúncio do Baidu surge poucas horas depois de a tecnológica norte-americana Google, com sede nos Estados Unidos, ter revelado o seu próprio sistema de IA para conversação, apelidado de Bard, alimentando uma 'batalha' no setor, depois de a Microsoft ter investido 10 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros) na OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT.

"Atualmente, nenhuma empresa na China tem o mesmo nível de tecnologia [em Inteligência Artificial] que o Baidu, especialmente no campo do processamento de linguagem natural", disse a empresa, em comunicado.

As ações da Baidu dispararam até 14,41%, durante a primeira parte da sessão de hoje na Bolsa de Valores de Hong Kong, o que mostra o otimismo dos investidores com a notícia, que já tinha obtido destaque na imprensa internacional, nos últimos dias, mas que não foi confirmada pela empresa até hoje.

JPI // VQ

