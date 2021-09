A edição de 2021 da Noite Europeia dos Investigadores, - promovida por um consórcio nacional que envolve a Universidade de Coimbra (UC) e as suas congéneres de Lisboa, Évora e Minho - baseia-se num programa subordinado ao tema "Ciência para o Clima", que pretende "mostrar como a ciência pode contribuir para o conhecimento sobre as causas e efeitos das alterações climáticas e para o alcançar da neutralidade carbónica", refere uma nota de imprensa da UC hoje enviada à agência Lusa.

Coordenado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da UC, o programa da Rota da Ciência "inclui 45 pontos espalhados pela Alta e Baixa de Coimbra, onde investigadores e colaboradores de Centros e Museu de Ciência vão dinamizar atividades entre as 16:00 e as 23:00", acrescenta.

Segundo o comunicado da UC, a Rota da Ciência, o 'prato principal' da Noite Europeia dos Investigadores, é promovida "em estreita colaboração" com a Agência de Promoção da Baixa de Coimbra e cada um dos 45 pontos "tem como parceiro um comerciante/lojista da Alta e Baixa de Coimbra, para aproximar ainda mais a Universidade do público em geral", explica.

"Este evento europeu é muito importante para que a investigação científica que está a ser produzida nos centros de investigação da Universidade de Coimbra chegue ao público não científico, aproximando os investigadores e investigadoras da sociedade", afirma, citada na nota, Cláudia Cavadas, vice-reitora da UC e diretora do Instituto de Investigação Interdisciplinar.

Por outro lado, acrescenta Cláudia Cavadas, a iniciativa "permite que os cientistas desenvolvam capacidades de comunicação de ciência e assim vai contribuir para que a ciência seja mais bem compreendida por toda a população".

Já a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, através da sua presidente, Assunção Ataíde, afirma que aquela entidade "acolheu entusiasticamente" a proposta de realização da Noite Europeia dos Investigadores "entre a Alta e a Baixinha de Coimbra, junto do comércio local".

"Quando fomos contactados, pela investigadora Ana Santos Carvalho, começámos de imediato a pensar num percurso que trouxesse a Universidade para junto dos cidadãos. A troca de experiências entre duas comunidades, tão diferentes à partida, como o são a Universidade e as Empresas, é uma forma de enriquecer ambas as partes e um caminho de excelência para todos nós", sustenta Assunção Ataíde, também citada no comunicado.

A programação da Noite Europeia dos Investigadores é, no entanto, mais vasta, estando, no total, previstas 48 atividades presenciais e nove online, "envolvendo mais de 250 investigadores e 40 estudantes de doutoramento/voluntários e 26 unidades de Investigação e Desenvolvimento", adianta a nota.

Assim, a programação "começa mais cedo, com três iniciativas pré-evento", desde logo na próxima sexta-feira (repete dia 17) no Largo da Portagem (16:30) e Praça 8 de Maio (18:30) com as "Sextas-feiras de Ciências", definidas pela organização como "quatro mini-shows de ciência".

Dia 21 decorre, online, um Dia Aberto (Open Day), envolvendo diversas atividades digitais para escolas.

Já para entre os dias 20 e 23, estão programadas as ações "Dia antes da Noite", em que investigadores da Universidade de Coimbra vão levar atividades científicas com componente prática a escolas da região de Coimbra.

Os promotores acrescentam ainda que para "identificar todos os locais, atividades, investigadores envolvidos e parceiros associados" ao evento, toda a informação irá estar disponível na página noiteeuropeiadosinvestigadores.uc.pt.

