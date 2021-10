Exemplar inédito de carapau com cor laranja encontrado ao largo de Sines

Peniche, Leiria, 07 out 2021 (Lusa)- Investigadores do Instituto Politécnico de Leiria anunciaram hoje a descoberta inédita, ao largo de Sines, de um carapau com cor laranja, uma anomalia genética conhecida em outros peixes, mas registada pela primeira vez nas mais de cem espécies de carapau.