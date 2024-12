“Outono”: o projeto que quer facilitar a integração de emigrantes portugueses nas capitais europeias

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Observatório da Emigração, 30.954 pessoas saíram de Portugal para viver no estrangeiro em 2022 (mais 23,4% do que no ano anterior). O Atlas da Emigração Portuguesa estima que, nos últimos 20 anos, mais de 1,5 milhões de habitantes deixaram o país à procura de novas oportunidades.

Atualmente, estima-se que existam cerca de 2,1 milhões de emigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Os dados revelam ainda um aumento significativo na percentagem de emigrantes com formação superior, refletindo a crescente exportação de mão de obra altamente qualificada. Desta mão de obra observa-se, nos últimos anos, um aumento do número de emigrantes especializados na área de tecnologia.

É este talento altamente qualificado na área tecnológica, à procura de oportunidades além-fronteiras, que o projeto Outono procura identificar e transformar numa força de crescimento ativo, abrindo portas e construindo pontes que impulsionem o desenvolvimento dos portugueses emigrantes.

Mas o que é a “Outono”, afinal? O próprio simbolismo da palavra transmite a ideia de transição e amadurecimento, reflexo do período de mudança, transformação e ambiguidade que uma pessoa atravessa enquanto emigrante.

Tudo começou pela mão de Malik Piara, cofundador da 351 – Associação Portuguesa de Startups, que inspirado pelo tempo em que estudou em Berlim, decidiu alargar o conceito a uma rede global. Desde 2019, Piara tem concentrado os seus esforços para fortalecer os laços entre profissionais de tecnologia, criando ambientes colaborativos para partilha de conhecimento, oportunidades e apoio prático em desafios como encontrar habitação ou emprego no estrangeiro.

Os hubs de Berlim e Londres, edificados em junho e novembro, respetivamente, já conectaram dezenas de talentos, acompanhados pelos respetivos embaixadores locais. Apesar de se localizarem em países distintos, estas localidades estão interligadas pela rede Outono, que assegura a sua unificação mediante eventos, encontros e partilha de experiências entre os membros ativos e portugueses que estejam apenas de passagem pelas cidades em trabalho.

“Outono”: o projeto que quer facilitar a integração de emigrantes portugueses nas capitais europeias créditos: Divulgação

Malik Piara, fundador da Outono, explica: “Berlim e Londres são dois grandes polos globais de tecnologia, inovação e talento. São destinos naturais para a emigração de muitos portugueses da área tecnológica, tanto pelo dinamismo profissional que encontram nestas cidades, como pela diversidade cultural e oportunidades únicas que estes locais oferecem. Tencionamos abrir hubs em cidades chave para ajudar empreendedores a entrar em novos mercados e facilitar a transição e integração de profissionais que decidiram estabelecer-se fora de Portugal.”

Dinarte Jesus e Marco Silva, embaixadores dos hubs de Berlim e Londres, respetivamente, adicionam: “Na Outono, estamos a ajudar os profissionais a prosperar e a manter uma ligação próxima às suas origens, estabelecendo uma ponte entre a excelência do talento português e o ecossistema global. Aqui, os portugueses crescem profissionalmente, enquanto são apoiados por uma comunidade que os compreende e valoriza”.

Desta forma o projeto Outono assume-se como um ponto de encontro e ligação cuja organização opera sob um modelo colaborativo que fomenta as relações interpessoais e privilegia o suporte comunitário. Através de jantares e meetups, partilham-se experiências e oportunidades de crescimento pessoal e profissional, complementados por grupos e newsletters locais acessíveis a todos os membros.

Atualmente, estão abertas, até ao final do ano, candidaturas para membros, focadas em perfis dinâmicos, produtivos e com inteligência emocional, a fim de consolidar ainda mais a comunidade. Os interessados podem inscrever-se aqui.