Há cinco anos ajudou a dar vida à maior comunidade de startups em Portugal, agora, Malik Piara está a fazer nascer duas novas comunidades com o objetivo de aproximar designers e programadores. A LisboaUX e a LisboaJS estão a surgir em Lisboa, com 26 sessões já marcadas para o ano que arranca, e uma equipa liderada por Malik Piara, cofundador da 351 - Associação Portuguesa de Startups e presença especialmente ativa e participativa na história do ecossistema de inovação nacional.

À boleia da Web Summit, que arranca em Lisboa na próxima semana, as talks de estreia vão ter lugar já nos dias 11 e 12, com a colaboração das tecnológicas Cloudflare e Dashlane, cujas sedes vão receber os eventos: dia 11 nos novos escritórios da Cloudflare, em Alcântara; dia 12, nas instalações da Dashlane, na Garrett.

"Os programadores vão ouvir Igor Minar, diretor de engenharia na Cloudflare, que ajudou a criar as tecnologias AngularJS na Google, utilizadas por vários programadores em todo o mundo para desenvolver aplicações web. Os designers vão escutar Hugo Alves, fundador e CPO (responsável de produto) na Synthetic Users, que pretende pôr a inteligência artificial a fazer pesquisa de mercado através de algoritmos, e o alemão Felix Heilingbrunner, User Researcher na Jimdo", desvenda a equipa liderada por Malik Piara, que, entre Lisboa e Berlim, quer "ajudar a criar as comunidades de design e programadores mais ativas da Europa".

Depois das talks, participantes e oradores vão jantar e poder trocar impressões e experiências em vários restaurantes parceiros, "uma forma de fomentar e potenciar o crescimento das duas novas comunidades". À mesa estarão temas como o impacto social e a Inteligência Artificial, com as talks a acontecer debaixo do chapéu de parcerias como as que foram firmadas com a aceleradora de startups portuguesa Poolside, a plataforma de recrutamento portuguesa RemoteCrew e a empresa de base de dados norte-americana Xata.