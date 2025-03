É um marco histórico que se anuncia. O MEO testou pela primeira vez em Portugal o envio de SMS e fez uma chamada bem sucedida recorrendo a satélites de órbita terrestre baixa, nos Açores. O anúncio foi feito esta tarde em Barcelona, no âmbito do MWC 2025, em parceria com a Lynk Global.

O teste pioneiro foi feito com recurso a tecnologia inovadora Satellite Direct-to-Device (D2D), que permite "a conectividade direta entre dispositivos móveis através de satélites, uma solução que pode garantir cobertura em áreas remotas ou de difícil acesso", explica a operadora da empresa dona do SAPO. E vinca: "Este passo coloca o MEO na vanguarda das inovações tecnológicas, consolidando a sua liderança no setor de telecomunicações e no desenvolvimento de soluções avançadas para a conectividade global."

Com este teste, está dado o primeiro passo para se conseguir assegurar a resiliência das comunicações móveis, mesmo quando a cobertura tradicional não está disponível, nos lugares mais remotos. A tecnologia D2D revela-se assim um complemento essencial às redes móveis, assegurando conectividade mesmo em cenários de crise ou de desastres naturais, quando a infraestrutura terrestre possa ficar comprometida.

"O nosso compromisso com a inovação no setor espacial está a abrir novas possibilidades para garantir cobertura de qualidade em zonas onde as redes móveis terrestres não chegam. Este passo não só nos coloca na vanguarda da conectividade global, como também posiciona Portugal como um ponto de referência no uso de satélites para melhorar a comunicação e o acesso à informação em todo o mundo", afirma José Pedro Nascimento, chief technology officer do MEO, sublinhando a estratégia do MEO de "continuar a explorar novas fronteiras no campo da conectividade".

MEO testa SMS via satélite Lynk créditos: MEO

Os testes foram realizados em parceria com a Lynk Global numa área remota da Ilha de São Miguel e usando frequências usadas na rede móvel do MEO, que permitiram aos dispositivos ligar-se diretamente aos satélites da Lynk, utilizando telemóveis normais disponíveis no mercado para transmitir SMS e fazer chamada.

"O sucesso deste teste com o MEO comprova que a nossa tecnologia patenteada funciona em qualquer parte do mundo, até mesmo em ilhas remotas e áreas marítimas a 1.000 milhas da costa da Europa continental", reagiu também o chief commercial officer da Lynk, Daniel Dooley, dizendo-se "ansioso por continuar a trabalhar com o MEO para melhorar a conectividade e expandir a cobertura para todos os seus clientes".

Para o MEO, este avanço consolida a posição pioneira do operador de telecomunicações não apenas na transformação digital mas na inovação no setor espacial. "O Centro de satélites de Alfouvar desempenha um papel fundamental nesta estratégia, alinhada com a visão do MEO de projetar Portugal no mapa global das infraestruturas e da conectividade digital."