Segundo uma nota de imprensa da empresa, a cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, "tem acesso à quinta geração de internet móvel desde o dia 01 de janeiro, estando a decorrer um período de experimentação gratuita até 31 de março".

A empresa revela que, durante o primeiro semestre de 2022, está decorrer a modernização das redes MEO nos Açores, "com o objetivo de reforçar a cobertura e qualidade dos serviços prestados aos açorianos".

De acordo com a Altice, a rede de fibra ótica irá atingir "um valor superior a 97% de cobertura da população e a rede móvel 4G situa-se nos 97,33%, estando previstas 20 novas estações móveis".

"Estas infraestruturas permitem o acesso a comunicações de alto débito e são fundamentais para a adoção gradual do 5G e para tirar partido das novas oportunidades", segundo a operadora.

A Altice apresenta-se como o operador que, "historicamente, mais tem investido nos Açores, num compromisso claro com a região nas áreas da inovação, infraestruturas e responsabilidade social".

Na vertente da inovação aberta, a empresa aponta o pólo da Altice Labs, na ilha Terceira, inserido na iniciativa Terceira Tech Island, promovida pelo Governo Regional dos Açores.

A empresa "mantém também uma forte ligação com o Nonagon -- Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, através de ações de mentoria a diversas 'start-up', e é parceira estratégica do Azores Innovation Digital Hub, que tem como objetivo fomentar a transformação digital nos vários setores económicos da região".

"Acreditamos que o 5G é uma ferramenta para garantir a universalidade de acesso das comunicações a todos os portugueses. Por isso o 5G MEO está disponível, desde a primeira hora do ano, em todas as capitais de distrito, dando início a uma nova era tecnológica. Para a Altice Portugal todos contam. Por um Portugal mais competitivo, mais digital e mais inclusivo" afirma Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, citado no comunicado.

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, afirmou em novembro de 2021, numa visita aos Açores, que "dentro de quatro anos, até 2025", a cobertura de 100 megabytes vai ter de abranger "pelo menos 90% da população" açoriana.

João Cadete de Matos afirmou que a rede 5G vai permitir que todas as freguesias dos Açores tenham acesso à internet com "qualidade" nos próximos dois anos.

Em declarações à agência Lusa, Cadete de Matos afirmou que "em resultado do leilão do 5G", os operadores vão ter a "obrigação de garantir em toda a região dos Açores" uma "cobertura com qualidade de serviço bastante elevada".

Em todos os municípios, em todas as freguesias dos Açores, vai ter de haver uma cobertura de pelo menos 75% da população, em menos de dois anos, até 2023, com uma cobertura de 100 megabytes em termos da qualidade de serviço da internet", declarou.

"Vamos ter uma transformação muito substancial na qualidade do acesso a dados, no acesso da internet, através da rede móvel, em todas as freguesias, em todas as ilhas dos Açores", assinalou.

JME (RPYP) // ACG

Lusa/Fim