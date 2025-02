Comparações com padrões utópicos e irrealistas de beleza ou felicidade são o ponto mais visível, mas as redes sociais estão a afetar de diferentes formas a saúde mental de quem as utiliza, sobretudo dos que passam muito tempo a espreitar nesta janela para a vida dos outros. Que muitas vezes, na verdade, não são vidas verdadeiras, mas fragmentos trabalhados e moldados para dar uma determinada ideia ou conseguir cativar seguidores e interações positivas.

a psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva e João Francisco Lima, fundador da MindMatch, "uma plataforma fácil, acessível e justa de gestão de saúde mental".

"As redes sociais alteram comportamentos" e há razões fisiológicas que o justificam, explica Filipa Jardim da Silva. Segundo a psicóloga clínica, convidada do novo episódio do podcast Tech Balance — promovido pela Fundação Altice, e que pode acompanhar todos os meses no Spotify e no SAPO.pt — elas colocam-nos num "ciclo de dopamina instantânea", despertando sensações imediatas, encontrando nas imagens que vemos padrões de felicidade que muitas vezes são irrealistas."Isso vai ativar um lado de comparação e uma certa projeção de utopia, da ideia de perfeição".

Havendo ainda muito preconceito sobre a saúde mental, numa sociedade em que "pedir ajuda ainda é visto como sinal de fraqueza", é preciso ativar um certo acompanhamento, defende o embaixador de saúde mental em Portugal.

