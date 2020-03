Vila Velha de Ródão desinfeta espaços públicos em todo o concelho A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, iniciou uma operação de higienização e desinfeção das ruas e espaços públicos para evitar a propagação da covid-19, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/vila-velha-de-rodao-desinfeta-espacos_5e81d8ab2af29a198bb7a83a





"Estas ações de limpeza vão decorrer em todas as freguesias, com particular incidência nos locais onde se verificam maiores concentrações de pessoas, como é o caso da Câmara Municipal, entidades bancárias, Agrupamento de Escolas, lares, CTT, bombas de gasolina, zonas industriais, supermercados, farmácia, largos, entre outros espaços", refere, em comunicado, o município de Vila Velha de Ródão.

A autarquia explica ainda que esta ação é realizada em coordenação com as quatro juntas de freguesia do concelho (Vila Velha de Ródão, Fratel, Perais e Sarnadas de Ródão).

"O objetivo é manter os arruamentos e espaços públicos limpos, tendo em conta a atual situação epidemiológica que se vive", lê-se na nota.

Adianta ainda que esta ação irá ser repetida durante esta semana.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes e 5.962 casos de infeções.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

CCC // SSS

Lusa/Fim