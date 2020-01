Vigília de homenagem a estudante cabo-verdiano em Lisboa cortou Av. da Liberdade A vigília em homenagem ao estudante cabo-verdiano que morreu depois de uma agressão em Bragança acabou por se transformar hoje, em Lisboa, numa marcha que percorreu a Avenida da Liberdade, obrigando ao corte de trânsito naquela artéria. nacional Lusa nacional/vigilia-de-homenagem-a-estudante-cabo_5e1b0b59fc58531c1bc60b35





De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em declarações à Lusa, depois de terem estado reunidas no Terreiro do Paço, para onde estava marcada a vigília, pelas 16:45 "cerca de três mil pessoas" começaram a dirigir-se para o Rossio, iniciando depois a partir daí uma marcha até ao Marquês de Pombal.

A PSP, que "acompanhou sempre a marcha", acabou por optar por cortar ao trânsito as faixas centrais da Avenida da Liberdade.