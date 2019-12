Vacinas da meningite B para todos e HPV para rapazes a partir de outubro de 2020

A vacina da meningite B para todas as crianças e a vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) para rapazes vão integrar o Programa Nacional de Vacinação (PNV) a partir de outubro do próximo ano.

