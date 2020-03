Universidades de Lisboa e Coimbra suspendem todas as aulas presenciais

As universidades de Lisboa e Coimbra decidiram suspender todas as aulas presenciais com efeitos imediatos e por um período de duas semanas, anunciaram as instituições de ensino superior em comunicado.

