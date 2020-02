Trânsito na A2 sentido norte-sul cortado no nó de Palmela devido a colisão

O trânsito na Autoestrada 2 está cortado no sentido Lisboa-Algarve, no nó de bifurcação de Palmela, ao quilómetro 37, devido a uma colisão entre três veículos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Setúbal.

