Os irmãos Chris e Rich Robinson decidiram voltar aos palcos com uma nova digressão mundial, para celebrar os trinta anos do álbum de estreia, "Shake Your Money Maker".

A digressão estará na Europa a partir de 10 de outubro e, segundo o calendário, Lisboa será a etapa final, a 14 de novembro.

Formados em 1984, os Black Crowes tiveram alguns períodos de abstinência musical, mas o que pareceu mais definitivo aconteceu em 2013, quando os dois irmãos fundadores decidiram nunca mais tocar ou falar um com outro.

Em novembro passado anunciaram um regresso aos palcos e numa entrevista conjunta à revista norte-americana The Rolling Stone, a primeira em décadas, revelaram que estavam a trabalhar em novas canções.

Na página oficial, a biografia do grupo admite que "as duas coisas levam à criação e ao fim de uma banda têm sido sempre a disputa entre dois irmãos 'rockstar'".

É uma história com "denominadores comuns com qualquer banda famosa: Maus acordos discográficos, vícios, inícios e separações, digressões épicas e esgotadas (incluindo uma em que Jimmy Page se juntou à banda), casamentos e divórcios, ao mesmo tempo em que prolificamente editaram oito álbuns de estúdio, quatro álbuns ao vivo e mais de 35 milhões de discos vendidos".

Na atual digressão, com Chris Robinson e Rich Robinson estão Isaiah Mitchell (guitarrista), Tim Lefebvre (baixista), Raj Ojha (baterista) e Joel Robinow (teclista).

