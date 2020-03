Sismo de 2,4 na escala de Richter sentido na ilha açoriana da Terceira Um sismo de magnitude 2,4 na escala de Richter foi sentido ao inicio da tarde de hoje na ilha Terceira, nos Açores, informou a Proteção Civil açoriana. nacional Lusa nacional/sismo-de-2-4-na-escala-de-richter-sentido-na-_5e77906c9d64b9194ad6283d





Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) o sismo foi registado às 13:03 locais (14:03) e teve "epicentro a cerca de três quilómetros a oeste de Doze Ribeiras, na ilha Terceira".

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Doze Ribeiras, concelho de Angra do Heroísmo", adianta ainda a nota enviada às redações.

