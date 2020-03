Segundo caso confirmado em Portugal - DGS A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou hoje o segundo caso de infeção com o novo coronavírus em Portugal, um homem de 33 anos que está internado no Centro Hospitalar de São João, no Porto. nacional Lusa nacional/segundo-caso-confirmado-em-portugal-dgs_5e5d4805df6d101750553add





As autoridades de saúde anunciaram hoje de manhã em conferência de imprensa que havia um caso confirmado de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e um caso suspeito que aguardava uma contra-análise.

Segundo a DGS, o resultado da contra-análise deu positivo, confirmando-se assim o segundo caso de Covid-19 em Portugal, um homem de 33 anos, que reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro e tem uma ligação epidemiológica a Valência, em Espanha.

O primeiro caso confirmado foi o de um homem de 60 anos que está internado no Hospital de Santo António, integrado no Centro Hospitalar Universitário do Porto, e que reportou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro, depois de ter estado no norte da Itália.

A DGS anunciou ainda que a mulher sul-coreana que foi retirada do comboio que fazia a ligação Lisboa-Paris "teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas".

