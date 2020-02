São Tomé e Príncipe lança processo de atualização de listas de doentes em Portugal A embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa lançou hoje um processo de atualização das listas de doentes em tratamento em Portugal na sequência de queixas de atrasos no pagamento de apoios sociais. nacional Lusa nacional/sao-tome-e-principe-lanca-processo-de_5e39a16d5002c3127d3d8b5a





"Todos os doentes são-tomenses evacuados de junta médica para Portugal deverão apresentar, no prazo de dois meses, um relatório médico atualizado e um documento de identificação válido", apelou hoje, em nota divulgada através das redes sociais, a representação diplomática são-tomense em Lisboa.

O objetivo é, segundo a mesma nota, atualizar a lista de doentes que beneficiam de subsídios sociais da embaixada, valores que variam entre os 40 e os 80 euros e se destinam a ajudar os doentes a custear despesas de transporte, medicamentos e por vezes alimentação.

A medida surge depois de, na semana passada, durante um encontro com o embaixador são-tomense em Lisboa, António Quintas do Espírito Santo, vários doentes se terem queixado de atrasos no pagamento dos referidos apoios sociais por parte de São Tomé e Príncipe.

No encontro, em que participaram cerca de uma centena de doentes, houve ainda denúncias de casos de pessoas que já tiveram alta e continuam a receber os referidos subsídios.

Na altura, em declarações à agência Lusa, António Quintas classificou a situação dos cerca de 2.600 doentes são-tomenses em tratamentos em Portugal, a maioria a fazer hemodiálise e em tratamentos oncológicos, como "caótica" e reconheceu que, desde 2015, tem havido atrasos "consideráveis" no pagamento dos subsídios.

CFF // PJA

Lusa/Fim