Rui Pinto entregou disco rígido com dados relacionados com Isabel dos Santos Os advogados de Rui Pinto revelaram hoje que o seu cliente entregou em 2018 um disco rígido contendo dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel Dos Santos, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF). nacional Lusa nacional/rui-pinto-entregou-disco-rigido-com-dados_5e2ea150b34dee12adb02e58





"Os advogados abaixo assinados declaram que o seu cliente, o Sr. Rui Pinto assume a responsabilidade de ter entregue, no final de 2018, à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF), um disco rígido contendo todos os dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna de Isabel dos Santos, sua família e todos os indivíduos que podem estar envolvidos nas operações fraudulentas cometidas à custa do Estado angolano e, eventualmente, de outros países estrangeiros", refere uma nota.

SB/SO/JGS // SB

Lusa/Fim