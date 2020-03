"Ritmo vertiginoso" de acontecimentos nas vésperas do conflito - Comandante Três semanas antes do início da guerra, o Comando Naval de Angola dirigiu um relatório secreto ao chefe do Estado-Maior da Armada a informar que os "acontecimentos" se sucediam a "um ritmo vertiginoso". nacional Lusa nacional/ritmo-vertiginoso-de-acontecimentos-nas_5e647e172af29a198bac4b27





No documento, datado de 21 de fevereiro de 1961, que a Lusa consultou no Arquivo Histórico da Marinha, o comandante Mexia Salema avisava que a narrativa teria de ser breve, pois o tempo disponível não se compadecia "com delongas".

O oficial acabara de tomar posse no posto em Angola e ficara surpreendido com a quantidade de encargos e a falta de meios, conforme faz saber no relatório. Mas, como prometido, depois de relatar algumas questões burocráticas, passa diretamente ao assunto: "Confesso que, quando cheguei à província estava convencido da existência de um organismo central de informações e duma estação emissora de contra propaganda e foi grande a minha surpresa ao constatar que nada estava feito neste sentido".