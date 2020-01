Registadas mais de 160 ocorrências devido ao vento, a maioria queda de árvores

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 162 ocorrências relacionadas com o vento forte entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, a maioria são quedas de árvores que não causaram vítimas.

