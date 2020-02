Proposta de OE2020 aprovada em votação final apenas com votos a favor do PS A Assembleia da República aprovou hoje a proposta de Orçamento de Estado para 2020, em votação final global, apenas com os votos favoráveis dos deputados do PS. nacional Lusa nacional/proposta-de-oe2020-aprovada-em-votacao-final-_5e3c1fd791833112879adb31





O BE, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira (ex-Livre) abstiveram-se, enquanto o PSD, CDS-PP, e os parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega votaram contra a proposta orçamental do Governo.

Com idêntica votação foi aprovada a proposta de lei de Grandes Opções do Plano de 2020.

