Projetos de inclusão social pelas artes em destaque na Gulbenkian esta semana A Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, acolhe esta semana uma nova mostra "Isto é PARTIS", durante a qual serão discutidos e apresentados projetos de intervenção social pelas artes apoiados por aquela instituição.





Na mostra, com entrada gratuita e que decorre entre sexta-feira e domingo, serão apresentados alguns dos 15 projetos que estão a ser apoiados pela fundação na terceira edição (2019-2021) da iniciativa Práticas para a Inclusão Social (PARTIS).

A mostra começa, na sexta-feira, com a conferência internacional "Arriscar juntos: que novos centros de criação artística hoje?", na qual participam, entre outros, Philipp Dietachmair, da European Cultural Foundation (Holanda), Stella Duffy, cofundadora do projeto "Fun Palaces" (Reino Unido) , Magda Henriques, diretora artística das Comédias do Minho, e Marco Paiva, fundador da Terra Amarela.