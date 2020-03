Projeto começa a assinalar 25 anos com 30 desfiles a partir de dia 12 A primeira edição do Portugal Fashion no âmbito do 25.º aniversário arranca a 12 de março com um orçamento de 650 mil euros e 600 trabalhadores para organizar mais de 30 desfiles de moda em três dias. nacional Lusa nacional/projeto-comeca-a-assinalar-25-anos-com-30_5e5e64873b4bd117661ecaff





Os números foram avançados à Lusa pela diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, destacando que vão trabalhar diretamente no evento 600 pessoas, entre modelos (145) e equipas de produção.

No ano em que o projeto faz um quarto de século, Mónica Neto destaca três iniciativas na primeira edição de 2020: o Portugal Fashion desloca-se pela primeira vez à Casa da Arquitetura, em Matosinhos, para apresentar um desfile de moda, pela mão da 'designer' Katty Xiomara, que apresenta a sua nova coleção outono/inverno 2020/21 no dia 14 de março.

A segunda e terceira iniciativas em destaque são os desfiles da marca B488, de Luís Borges, a encerrar a noite de sexta-feira, 13 de março, e do 'designer' italiano Gilberto Calzolari, no dia 14, em colaboração com a Semana da Moda de Milão.

Todo o evento do Portugal Fashion de 2020 tem como foco os "novos talentos portugueses", disse Mónica Neto, destacando também o Concurso Bloom Powered pela Sonae Fashion, que vai distinguir, no sábado, os jovens 'designers' emergentes.

"A maior celebração que podemos fazer para comemorar os 25 anos do Portugal Fashion é mostrar que há muito talento em Portugal, nas mais diversas áreas - moda, música, representação e até artes plásticas - e que todas elas só terão a ganhar se houver uma união e troca de experiências, nos mais diversos formatos, mas sempre respeitando a identidade própria de cada uma delas", disse.

Em julho, no mês do 25.º aniversário, o Portugal Fashion quer realizar uma festa para assinalar a data, com um evento da dupla de 'designers' Marques'Almeida.

Também este ano, em outubro, a organização quer assinalar o 10.º aniversário do espaço Bloom com "uma festa para celebrar os 10 anos de descoberta, promoção e internacionalização de jovens 'designers' de moda".

O Portugal Fashion deu os primeiros passos para a "promoção, valorização e internacionalização da moda portuguesa" em julho de 1995 e contou com a participação de várias 'top models' consagradas a nível mundial como Claudia Schiffer, Carla Bruni, Elle Mcpherson e Valeria Mazza.

As modelos desfilaram nas escadarias da Casa do Farol, a sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto, num evento que custou cerca de 100 mil contos (500 mil euros), lembrou a organização.

A 46.ª edição termina no dia 14 com o desfile do 'designer' Miguel Vieira, marcado para as 23:30.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da ANJE, desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

É financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e 3 Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

