Presidente da Guiné Equatorial promete financiar escola portuguesa da CPLP no país O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse hoje que o Presidente da Guiné Equatorial se comprometeu a financiar um projeto de criação de uma escola portuguesa no país gerida pela organização.





"Abordámos a questão da língua portuguesa", afirmou à Lusa o diplomata Francisco Ribeiro Telles, a propósito do seu encontro com o chefe de Estado equato-guineense, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, no sábado passado, no final da sua visita oficial ao mais recente membro da CPLP.

Neste contexto, Obiang terá sublinhado que "a introdução do português é um pouco um regresso às raízes da Guiné Equatorial", país que antes de ter sido uma colónia espanhola foi uma colónia portuguesa.