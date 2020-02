Portugal e Cabo Verde querem combate ao racismo "todos os dias" com serenidade e inteligência Os chefes de Estado de Portugal e Cabo Verde defenderam no sábado que o racismo deve ser combatido "todos os dias" com determinação, inteligência e serenidade, evitando "escaladas e reações contraproducentes". nacional Lusa nacional/portugal-e-cabo-verde-querem-combate-ao_5e526a5b9183311287a2d065





"O combate pelo respeito do outro, da diferença, pela integração, pela inclusão, pela fraternidade é um combate de todos os dias, tem de se fazer todos os dias na vida social porque é um combate cultural e cívico. Tem de se fazer com bom senso, com serenidade e evitando escaladas e certo tipo de reações que são contraproducentes", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava aos jornalistas, na Casa do Alentejo, em Lisboa, ao lado do homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, no final de uma conferência para assinalar os 50 anos da Associação Caboverdeana de Lisboa, durante a qual as dificuldades de integração e os obstáculos colocados pelo racismo centraram a parte dos debates.