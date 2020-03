PM convoca Conselho de Ministros para analisar posição do Conselho de Estado sobre emergência O primeiro-ministro, António Costa, convocou hoje um Conselho de Ministros de urgência para analisar a posição do Conselho de Estado sobre uma eventual declaração do estado de emergência, disse à Lusa fonte do seu gabinete. nacional Lusa nacional/pm-convoca-conselho-de-ministros-para_5e723225dcab6f199a2f86a6





A reunião começará dentro de minutos no Palácio da Ajuda - para permitir um maior distanciamento entre os ministros -, e, no final, António Costa fará declarações, revelando a posição do Governo sobre esta matéria.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de seguir o enquadramento constitucional que determina que cabe ao Presidente da República declarar o estado de emergência, ouvido o Governo e autorizado pela Assembleia da República.

