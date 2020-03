PGR adia eleições para Conselho Superior do Ministério Público As eleições para magistrados membros (vogais) do Conselho Superior do Ministério Público (CSM), marcadas para 20 de março, foram adiadas "sine die" devido ao surto de Covid-19, por decisão da procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago. nacional Lusa nacional/pgr-adia-eleicoes-para-conselho-superior-do_5e711ee554821b1985af7078





No despacho, a que a agência Lusa teve acesso, a PGR justifica a decisão com a conjuntura da pandemia, com a "emergência sanitária a ela associada" e "ausência de previsão de evolução favorável" da situação provocada pelo coronavírus no país.

Refere ainda que a decisão por si tomada na segunda-feira está em linha com as recomendações das autoridades de saúde e mereceu a concordância dos elementos da Comissão de Eleições.

Lucília Gago determinou que o processo eleitoral será retomado "quando se reunirem condições para a realização" daquelas eleições para o CSMP - órgão de gestão e disciplina dos magistrados do MP, que é presidido pela PGR.

Entretanto, em 06 de março, a Procuradoria-Geral da República (PGR) tinha elaborado um plano de contingência relativo ao coronavírus e deu orientações para que os procuradores-gerais regionais elaborassem planos de aplicação regional dessas medidas de prevenção e resposta ao surto viral, tendo, em consonância, os procuradores-gerais regionais e as Procuradorias de Comarca emitido despachos concretizadores", com vista a colocar em prática tais medidas do plano ou outras complementares que se venham a justificar.

O plano de contingência da PGR previa, entre vários outros pontos, a criação de espaços reservados à divulgação de informação atualizada sobre a Covid-19 na Intranet da PGR, com a indicação de um ponto de contacto designado para esclarecimento de dúvidas.

Determinava também que devem ser reportados superiormente, através da cadeia hierárquica, os casos confirmados e os suspeitos validados no seio do MP.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

