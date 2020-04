PEV promete denunciar "atropelos" aos direitos dos trabalhadores O Partido Ecologia "Os Verdes" (PEV) elogiou hoje o "comportamento exemplar dos portugueses" para travar os efeitos da pandemia de covid-19 e prometeu denunciar "atropelos" aos "trabalhadores e aos seus rendimentos". nacional Lusa nacional/pev-promete-denunciar-atropelos-aos-direitos-_5e972e2ec060d66eefc6bfd7





No final de uma reunião, no Infarmed, em Lisboa, numa reunião de epidemiologistas com o Presidente da República, primeiro-ministro, representantes dos partidos e parceiros sociais, a deputada do PEV Mariana Silva juntou também "uma palavra para quem está na linha da frente", nos cuidados de saúde, que ajudaram o país a chegar ao "planalto" em número de infetados.

Para "Os Verdes", é "importante que o vírus não se propague", que "seja essencial o tratamento dos doentes, reforçando o Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Como também "é importante" que "os direitos dos trabalhadores não sejam atropelados" e, segundo Mariana Silva, prometeu que esta é igualmente "uma altura de denuncia" e de "medidas que possam por em causa os trabalhadores e os seus rendimentos".

Para a deputada dos Verdes, "é necessário prevenir e que todos os trabalhadores tenham condições e materiais nos seus locais de trabalho" se e quando forem voltando ao trabalho, dando ainda o exemplo das escolas.

NS // JPS

Lusa/fim