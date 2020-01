PCP critica "cedência" à Vinci e insiste em aeroporto em Alcochete O PCP defendeu hoje que a decisão favorável da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ao novo aeroporto no Montijo "não afasta a necessidade" da construção de um aeroporto com capacidade de expansão no Campo de Tiro de Alcochete. nacional Lusa nacional/pcp-critica-cedencia-a-vinci-e-insiste-em_5e283ab391833112879381ac





Para o PCP, a decisão favorável da APA à utilização da Base Aérea do Montijo para uso civil representa uma "cedência do Governo PS aos interesses da multinacional Vinci [concessionária]", permitindo-lhe a construção de um "apeadeiro" e o benefício de novos direitos de cedência no aeroporto da Portela.

"Por mais que queiram justificar a construção de um apeadeiro, o que Portugal precisa é de um novo aeroporto! Um aeroporto digno desse nome. Que tenha capacidade de expansão e de desenvolvimento, que permita um investimento faseado para dar resposta às necessidades futuras do país", afirmou o PCP, em comunicado.

A APA confirmou na terça-feira a viabilidade ambiental do novo aeroporto no Montijo, projeto que recebeu uma decisão favorável condicionada em sede de DIA.

Esta decisão mantém cerca de 160 medidas de minimização e compensação a que a ANA - Aeroportos de Portugal "terá de dar cumprimento", as quais ascendem a cerca de 48 milhões de euros, adianta a nota da APA.

A decisão "favorável aos interesses da Vinci, não afasta a necessidade de prosseguir a luta pela construção de um novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete", defendeu o PCP.

Independentemente do escrutínio e "intervenção política" que a utilização da Base Aérea do Montijo como pista complementar ao aeroporto da Portela suscitará, o PCP continuará a luta por um novo aeroporto internacional no Campo de Tiro de Alcochete.

