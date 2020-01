Paulo Pedroso deixou de ser militante do PS antes das eleições O ex-ministro e antigo porta-voz do PS, Paulo Pedroso, disse hoje à Lusa que deixou de ser militante do Partido Socialista antes das eleições legislativas de outubro, sem querer avançar as razões da saída. nacional Lusa nacional/paulo-pedroso-deixou-de-ser-militante-do-ps_5e26361efc58531c1bca0084





"Saí do PS há meses, antes das eleições, mas pelos vistos só hoje deram por isso numa leitura mais atenta a um comentário meu sobre sindicalismo", disse o ministro do Trabalho e da Solidariedade do governo de António Guterres.

Questionado sobre as razões que o levaram a desfiliar-se do PS, Paulo Pedroso foi lacónico, respondendo: "Aconteceu, não tem nenhuma leitura. Um dia falaremos sobre isso".

A notícia da saída de Paulo Pedroso do Partido Socialista foi avançada esta tarde pelo jornal Expresso, fazendo referência a um comentário que o antigo governante escreveu no domingo na sua página do Facebook sobre a relação do PS com sindicatos.

