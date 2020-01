Passadiços de Arouca com obras de 25 mil euros após estragos causados pelo mau tempo Os Passadiços do Paiva estão interditos ao público para realização de obras na sequência de estragos causados pelo mau tempo nas últimas semanas de dezembro, revelou hoje o município de Arouca, que pretende retomar o acesso à estrutura na próxima quinta-feira. nacional Lusa nacional/passadicos-de-arouca-com-obras-de-25-mil_5e1ca9df7d80d11be4bac603





Em causa estão arranjos em alguns troços do percurso linear que, ao longo de 8,7 quilómetros, acompanha as escarpas do rio Paiva desde a praia fluvial do Areinho até à de Espiunca, dispondo apenas de quatro pontos de entrada e saída no referido trajeto entre as freguesias de Canelas e Alvarenga

Segundo revelou à Lusa a presidente da Câmara Municipal de Arouca, os estragos foram identificados após a passagem da tempestade Elsa pelo concelho, do que resultou que várias zonas do percurso foram obstruídas pela queda de árvores, pedras e outra vegetação - sendo até que "uma parte da infraestrutura em madeira desapareceu na íntegra, levada pelas águas".

Margarida Belém declarou à Lusa que "tal como ocorrido noutros pontos do país, os Passadiços também foram afetados pelas tempestades Elsa e Fabien, o que levou ao encerramento da estrutura preventivamente, antes do mau tempo, mas fez atrasar a sua reabertura, depois de identificados os estragos".

A autarquia esteve entretanto a desenvolver trabalhos de limpeza e reparação em todo o percurso, que, várias vezes premiado pela organização internacional dos World Travel Awards enquanto Melhor Atração Mundial no âmbito do Turismo de Natureza e Aventura, deverá reabrir ao público esta quinta-feira.

"Estamos a preparar a reabertura para essa data, ainda que permaneçam em curso alguns trabalhos de reparação", disse a presidente da câmara.

Os visitantes que já tinham adquirido bilhetes para acesso aos Passadiços neste período de interrupção foram entretanto ressarcidos do valor do ingresso ou transferiram o respetivo usufruto para outra data à sua escolha.

Quando ao custo das obras em curso na estrutura, Margarida Belém espera que esses 25.000 euros sejam cobertos pelo seguro dos próprios passadiços.

AYC//LIL

Lusa/Fim