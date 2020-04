PAN diz que renovação do estado de emergência é "medida lógica" O porta-voz do PAN, André Silva, defendeu hoje que a renovação do estado de emergência é uma "medida lógica", e pediu ao Governo para "ir mais longe em alguns aspetos", restringindo "ainda mais os movimentos". nacional Lusa nacional/pan-diz-que-renovacao-do-estado-de-emergencia_5e85bc52b0d677194ca6a428





"Temos hoje indícios de que fizemos bem em decretar o estado de emergência para conter a propagação da Covid-19 porque a evolução da situação demonstra uma tendência de contenção da taxa de crescimento de infetados, que terá uma relação com o encerramento das escolas e com as medidas de contenção já implementadas. Estes progressos indiciam que o estado de emergência está a ser eficaz", afirmou o deputado durante o debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência.

"A medida lógica, baseada na evidência científica, é pois renovar o estado de emergência", assinalou.

O líder do PAN pediu que nos próximos 15 dias se mantenham "todas as cautelas" e pediu ao Governo para "ir mais longe em alguns aspetos".

"Não se trata de endurecer medidas, trata-se de proteger e salvar mais vidas, de manter a máxima intensidade na autodisciplina das medidas de contenção para termos sucesso no controlo, implementando maiores restrições à circulação, nomeadamente no período da Páscoa, ou de, se necessário impor o tele-ensino", justificou.

O PAN instou, então, o executivo liderado por António Costa a "restringir ainda mais os movimentos admitidos ao estritamente essencial, reforçar os testes e rastreios, fixar preços de bens essenciais ao combate à pandemia, assegurar requisição de instalações para acolher de forma digna pessoas em situação de dificuldade económica, aumentar a proteção social de quem dela precisa" e ter "especial vigilância e reforço de proteção aos mais vulneráveis".

FM // SF

Lusa/Fim