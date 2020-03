Operação da PJ apanhou mais de 500 Kg de cocaína escondida em contentores A Polícia Judiciária apreendeu um total superior a 500 quilos de cocaína na "Operação Alçapão" que durou meses e permitiu deter seis suspeitos de pertencerem a uma organização que introduzia na Europa cocaína proveniente da América latina. nacional Lusa nacional/operacao-da-pj-apanhou-mais-de-500-kg-de_5e610348d2b618196e665c41





Em declarações hoje à agência Lusa, o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), Artur Vaz, explicou que no ano passado a PJ teve conhecimento de um contentor que tinha chegado ao Porto, com 170 quilos de cocaína, iniciando na altura uma investigação.

Na sequência desta informação, a investigação chegou aos seis suspeitos de pertencerem à organização criminosa que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína na Europa, por via marítima.

Nos últimos dias, a PJ conseguiu localizar, no Porto, um outro contentor, que foi transportado para um armazém no norte do país. Foi nesse local que as autoridades acabaram por perceberam que o contentor transportava 400 quilos de cocaína escondidos num fundo falso.

Os seis suspeitos, com idades entre os 38 e os 54 anos e de nacionalidade portuguesa, espanhola, colombiana e dominicana, acabaram detidos e serão hoje presentes às autoridades competentes para aplicação das medidas de coação adequadas.

A "Operação Alçapão" é da responsabilidade da UNCTE da PJ e contou com o apoio da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga e da Autoridade Tributária e Aduaneira.

