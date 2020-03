OMS considera pandemia "a maior crise sanitária global do nosso tempo" A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou hoje que a pandemia de Covid-19 é "a maior crise sanitária global do nosso tempo" e apelou para que sejam realizados testes a todos os casos suspeitos. nacional Lusa nacional/oms-considera-pandemia-a-maior-crise_5e6fb43c95e8c819451383b2





Em conferência de imprensa em Genebra, o diretor-geral da OMS indicou que há agora "mais casos e mortes no resto do mundo do que na China".

