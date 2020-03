Novas estimativas de crescimento divulgadas até 15 de abril - PM O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que serão divulgadas novas estimativas de crescimento para 2020 e anos seguintes até ao dia 15 de abril, que já refletirão o risco do impacto negativo da epidemia do novo coronavírus. nacional Lusa nacional/novas-estimativas-de-crescimento-divulgadas_5e5fcfd42259591961fdaca1





"Em Portugal, divulgaremos até 15 de abril as novas estimativas de crescimento para 2020 e anos seguintes, e não deixaremos de refletir este risco na projeção a apresentar", anunciou António Costa na sua intervenção inicial no debate quinzenal no parlamento, inteiramente dedicada à epidemia de Covid-19.

O chefe do executivo ressalvou, contudo, "que a economia portuguesa foi a que melhor resistiu à desaceleração económica de 2019, tendo mesmo sido a economia cujo crescimento mais acelerou na parte final do ano", o que permite ao Governo, disse, "encarar a situação atual com serenidade".

"Estamos conscientes do impacto negativo que a epidemia em curso poderá também vir a ter no comportamento da economia mundial, em particular no setor do turismo", afirmou.

Costa referiu-se à reunião de hoje do Eurogrupo, que decorreu por teleconferência, para acompanhar os desenvolvimentos económicos e financeiros na sequência da epidemia do novo coronavírus, frisando a "disponibilidade para utilizar toda a flexibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento no sentido de haver uma resposta coordenada".

