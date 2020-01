Nova comissão política nacional do CDS-PP eleita com 65,7%

A comissão política nacional do CDS, de Francisco Rodrigues dos Santos, foi hoje eleita com 65,7% dos votos dos delegados ao 28.º congresso nacional do partido em Aveiro.

nacional

Lusa

nacional/nova-comissao-politica-nacional-do-cds-pp_5e2db72d84a1391299512f51