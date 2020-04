Notícias breves - 1.ª edição Notícias breves relacionadas com a pandemia da covid-19 (1.ª edição). nacional Lusa nacional/noticias-breves-1-edicao_5e8dc195dcab6f199a3a2f2e





CINFÃES: Câmara dá 90 mil euros aos bombeiros do concelho

A Câmara reforçou o apoio financeiro às duas corporações do concelho, a de Cinfães e a de Nespereira, com o aumento do subsídio anual em 15 mil euros, passando de 30 para 45 mil euros para cada uma das instituições.

Num comunicado publicado na página da autarquia, o presidente da Câmara assume que as duas corporações de bombeiros voluntários do concelho "vão receber este valor numa única tranche".

"O trabalho de excelência que é desenvolvido pelas bombeiras e pelos bombeiros do concelho e que a todos nos orgulha são o instrumento de garantia de pessoas, de bens e do património. O socorro existe e funciona bem com o esforço de todos e a Câmara estará sempre ao lado das nossas corporações para as ajudar", justifica Armando Mourisco.

Além do subsídio anual, a autarquia tem apoiado ambas as corporações, quer na aquisição de viaturas, quer na oferta de equipamento de proteção individual de combate a incêndios florestais ou na criação de duas Equipas de Intervenção Permanente e ainda com a concessão de regalias sociais aos bombeiros voluntários do concelho.

GOUVEIA: Município interdita a realização de queimas

O município de Gouveia interdita a realização de queimas/queimadas entre quinta-feira e segunda-feira, atendendo à Declaração da Situação de Alerta de Âmbito Municipal e a vigência do Plano Municipal de Emergência, devido à pandemia da covid-19.

Segundo a autarquia, "a atual situação originou um contexto de excecionalidade, "que exige algumas restrições aos comportamentos habituais dos cidadãos".

A medida é justificada com o objetivo de, entre outros, "desincentivar a afluência dos gouveenses da diáspora ao território do concelho, numa altura em que as deslocações se encontram restringidas", e "condicionar um comportamento que poderá gerar algumas situações (como incêndios florestais) que causem a rutura dos Serviços de Proteção Civil (Serviço de Proteção Civil do Município de Gouveia, Associações Humanitárias de Bombeiros, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e Autoridades de Saúde), que já se encontram assoberbados na resposta à atual situação epidemiológica".

GUARDA: Unidade Local de Saúde recebeu nove monitores

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda recebeu na terça-feira, Dia Mundial da Saúde, nove monitores multiparametros da marca GE, modelo B105.

Os monitores foram recebidos através da Administração Regional da Saúde (ARS) e da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) "sob o signo da EDP China Three Gorges". "Estes novos monitores vêm reforçar o arsenal de equipamentos de medicina intensiva para responder a esta luta desigual contra a covid-19", refere a ULS da Guarda em comunicado.

GUARDA: Clube Escape Livre tem novas datas para eventos

O Clube Escape Livre da Guarda agendou alguns eventos programados para este ano para novas datas devido à pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado.

O passeio Off Road Bridgestone/First Stop Marrocos, agendado inicialmente para decorrer de 25 de abril a 03 de maio, vai decorrer de 07 a 15 de novembro; o She´s Mercedes Off Road Experience, que deveria decorrer a 09 de maio, fica para 26 de setembro; o Classic Cars Tour, que teve como primeira data o fim de semana de 15 a 17 de maio, será alterado para 16 a 18 de outubro; e a 9.ª Aventura Dacia 4x2, prevista para o fim de semana de 05 a 07 de junho, foi adiado para 11 a 13 de setembro.

"Depois do choque inicial - que, acredito, não poupou ninguém - de ter que cancelar dezenas de compromissos assumidos, só nos restavam duas hipóteses: encerrar serviços e agenda ou adaptarmo-nos. Escolhemos a segunda, pois nunca baixámos os braços perante as adversidades. Sabemos que serão tempos muito difíceis, mas é preferível fazer este grande esforço agora, para prosseguir depois com toda a segurança. Esperamos que seja essa a consciência global, de forma a erradicar rapidamente este vírus, e que brevemente estejamos todos no terreno e nos palcos desportivos da região da Guarda", refere Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre.

SEIA: Município entrega bens de primeira necessidade e medicação ao domicílio

A Câmara Municipal de Seia lembra que entrega ao domicílio bens de primeira necessidade e medicação e que executa pequenas reparações.

O apoio, dirigido às pessoas mais vulneráveis, por doença crónica, com mais 65 anos de idade ou condição social, que não disponham de retaguarda familiar, pode ser requerido para o número de telefone 238 310 235/7.

Segundo a autarquia de Seia, o serviço funciona nos dias úteis, entre as 09:00 e as 17:00, e "pretende favorecer a permanência das pessoas em casa, de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, minimizando os riscos de contágio e propagação do covid-19".

ASR/IYN // SSS

Lusa/Fim