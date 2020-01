Na luta de Maria contra a humidade no Bairro da Jamaica nem todos os santos ajudam (REPETIÇÃO) Nos poucos e húmidos metros da casa de Maria Nascimento, 66 anos, cabem apertadas as recordações de duas décadas em Portugal, vigiadas por uma Nossa Senhora de Fátima que acompanha a são-tomense na vida difícil que leva no Bairro da Jamaica. nacional Lusa nacional/na-luta-de-maria-contra-a-humidade-no-bairro-_5e22f3e2a9699e1bdffc45c1





A sexagenária sobe com dificuldade o quinto andar do prédio eternamente por acabar na Rua 25 de Abril de Chicharros, conhecido por Bairro da Jamaica, distrito de Setúbal, onde há um ano se registaram confrontos entre moradores e a polícia que as redes sociais pulverizaram e se estenderam a outras zonas da Grande Lisboa.

A luta de Maria Nascimento é contra a humidade que lhe cobre as paredes de preto e se entranha nos pulmões, levando-a com regularidade ao hospital com dificuldades respiratórias.