Morreu o ator e encenador Norberto Barroca O ator, encenador, autor e figurinista Norberto Barroca morreu hoje, 02 de janeiro, aos 82 anos, informou a Câmara Municipal da Marinha Grande, que decretou luto municipal. nacional Lusa nacional/morreu-o-ator-e-encenador-norberto-barroca_5e0e53eeb467e01be6fbbe58





Norberto Barroca nasceu na Marinha Grande em 1937 e tinha formação em Arquitetura e História. Mas notabilizou-se, sobretudo, por múltipla atividade teatral enquanto ator, declamador, encenador, cenógrafo, figurinista, professor e autor. Ainda fez rádio, cinema e gravou discos de poesia.

"Fazia teatro em casa", na Marinha Grande, "e dizia poesia; depois, também no Externato Afonso Lopes Vieira. Quando fui estudar arquitetura para Lisboa iniciei-me no Teatro Universitário, com direção de Fernando Amado", recordou Norberto Barroca numa biografia escrita em 2019, a pedido da Câmara Municipal da Marinha Grande, hoje divulgada.