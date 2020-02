Moção de Rui Rio aprovada por "maioria clara" e todas as propostas temáticas A moção de estratégia global do presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje aprovada pelo 38.º Congresso do partido por "maioria clara", tal como todas as propostas temáticas. nacional Lusa nacional/mocao-de-rui-rio-aprovada-por-maioria-clara-e_5e3f678f979f2f128de20994





Todas as moções foram votadas de braço no ar, não havendo uma contabilização exata dos votos.

Na moção de Rui Rio, "Portugal ao Centro", registaram-se poucos votos contra e algumas abstenções.

Tal como há dois anos, todas as propostas temáticas - que não têm um efeito vinculativo - foram aprovadas pelo Congresso, incluindo a que propõe um referendo à eutanásia ou a que defende a introdução de primárias para a eleição do líder do PSD.

